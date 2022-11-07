الصباح السياسي
التمويل يرهن المشاريع الاجتماعية
الأزمي : صندوقا الحماية والتماسك لا يمكنهما ضمان النفقات الجديدة المرتبطة بـ 2023 أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق في الميزانية، أن مشروع قانون مالية 2023 حمل رسائل مرتبكة ومشوشة على المواطنين، ومن ذلك ما خلفه من نقاش مجتمعي وبلبلة بخصوصأكمل القراءة »
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