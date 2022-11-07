حوادث
خريطة مبتورة تقود مواطنين للتحقيق
علم من مصدر مطلع، أن الجماعة الترابية كتامة بإقليم الحسيمة، عاشت الأربعاء الماضي حالة استنفار، بعدما اكتشفت السلطات المحلية بالمنطقة، تثبيت لافتات بمدخل الجماعة على الطريق الجهوية رقم 509، تحمل شعار المملكة وصورتين للملك محمد السادس، إلى جانب خريطة المغرب بدون أقاليمه الجنوبية. المصدر ذاته، أكد أنأكمل القراءة »
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