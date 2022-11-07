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الصباح السياسي

ميزة إتمام الحوار مع النقابات

منذ دقيقة واحدة
نجاحات في الشق الاجتماعي أبرزها توقيع اتفاق مع المركزيات ومحاصرة غلاء الأسعار انكبت الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، على معالجة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال نجاحها في إعادة الحياة للحوار الاجتماعي وتمكنها من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، و تنزيلها لبرنامج أوراش كآليةأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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