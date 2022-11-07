مجتمع
السجل الوطني للسكان… خطوات متعثرة
خلل في نظام تسجيل بيانات المستفيدين وتضارب الإشاعة يلف البرنامج والداخلية تستنفر أعوانها شرعت وزارة الداخلية في تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان في عمالة سلا، في انتظار تعميم ذلك على مختلف عمالات وأقاليم المملكة. ويجري تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 72.18،أكمل القراءة »
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