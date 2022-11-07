حوادث
تفكيك شبكة لصناعة الأسلحة بتازة
عملية أمنية همت دواوير وحجزت بنادق متطورة ومركز حقوقي نبه لخطورة الوضع أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على النيابة العامة المختصة، 10 أشخاص من مناطق متفرقة بإقليم تازة، أوقفوا الجمعة الماضي، للاشتباه في تكوينهم شبكة إجرامية مختصة في إعداد وصناعة أسلحة نارية تقليدية والتعامل المشبوه معأكمل القراءة »
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