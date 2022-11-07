حوادث
إيداع موثق ومقاول وامرأتين عكاشة
استغلال متسولة مسنة لانتحال صفة مالكة عقار وجلسة التحقيق استمرت لمنتصف الليل لم يتردد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى استئنافية البيضاء، ليلة أول أمس (السبت)، في التأشير على محاضر الاستنطاق الإعدادي لخمسة متهمين بتكوين عصابة إجرامية وتزوير محرر رسمي والمشاركة، وتضمينها أمره بإيداعهم السجن، ليتم إثر ذلكأكمل القراءة »
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