حوادث
التادي يخلف الزواكي باستئنافية طنجة
ترأس بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأربعاء الماضي، حفل تنصيب مراد التادي وكيلا عاما جديدا للدائرة الاستئنافية لدى المحكمة ذاتها، خلفا لمحمد الزواكي، الذي عين وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في إطار التعيينات الملكية لعدد من المسؤولين بالدوائر القضائية بالمملكة. وفي كلمة ألقاها للمناسبة، عبر الدكتور التاديأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا