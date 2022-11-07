مجتمع
نزيف في مناصب الشغل
يستمر نزيف مناصب الشغل سنة بعد أخرى، بسبب الأزمات المتوالية التي ضربت المغرب، أبرزها الجفاف وتراجع معدل النشاط في القطاع الفلاحي، إضافة إلى تداعيات الأزمة الصحية، إذ في سنة واحدة فقدت 58 ألف وظيفة، جلها في الوسط القروي. وأوضحت مذكرة إخبارية حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعيةأكمل القراءة »
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