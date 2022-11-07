مجتمع
ارميلي تتنازل عن “اختصاصاتها”
تنازلت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة البيضاء، عن جزء من اختصاصتها إلى رؤساء المقاطعات، على بعد أيام من صدور توصية في هذا الشأن ضمن ندوة فكرية نظمتها “الصباح” حول “واقع وأعطاب نظام وحدة المدينة”. ووقعت العمدة، نهاية الشهر الماضي، 16 قرارا تمنح بموجبها إلى رؤساء المقاطعات تفويضاتأكمل القراءة »
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