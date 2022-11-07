الصباح الفني
تتويج “ميثاق” بآسا
مهرجان السينما والصحراء احتفى بإسبانيا ضيف شرف أسدل الستار بآسا، مساء الخميس الماضي، بتتويج الشريط المغربي “ميثاق” للمخرج الحسين حنين، بالجائزة الكبرى لمهرجان “آسا الدولي للسينما والصحراء”. وتنافس الشريط المتوج على الجائزة رفقة 17 فيلما قصيرا شاركت ضمن المهرجان الذي نظمته جمعية مهرجان آسا للسينما والمسرح تحتأكمل القراءة »
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