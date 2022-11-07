fbpx
الصباح الفني

تتويج‭ “‬ميثاق‭” ‬بآسا

منذ دقيقتين
من‭ ‬كواليس‭ ‬الفيلم‭           (‬خاص‭)‬
مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬والصحراء‭ ‬احتفى‭ ‬بإسبانيا‭ ‬ضيف‭ ‬شرف أسدل‭ ‬الستار‭ ‬بآسا،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬بتتويج‭ ‬الشريط‭ ‬المغربي‭ “‬ميثاق‭” ‬للمخرج‭ ‬الحسين‭ ‬حنين،‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لمهرجان‭ “‬آسا‭ ‬الدولي‭ ‬للسينما‭ ‬والصحراء‭”.‬ وتنافس‭ ‬الشريط‭ ‬المتوج‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬رفقة‭ ‬17‭ ‬فيلما‭ ‬قصيرا‭ ‬شاركت‭ ‬ضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬مهرجان‭ ‬آسا‭ ‬للسينما‭ ‬والمسرح‭ ‬تحت‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى