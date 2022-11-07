الرياضة
التحكيم… اللاعب المريض
أزمة خلف وتسيير وثقة و»الفار» يقلل الأخطاء ويعري العيوب يتواصل الجدل حول التحكيم في كرة القدم الوطنية، في ظل استمرار الاحتجاجات، والأخطاء، وأزمة الثقة في الجهاز المسير له بشكل عام. ويتجلى ضعف التحكيم أيضا في غياب الحكام المغاربة عن التظاهرات الكبرى، في السنوات الأخيرة، خصوصا في الأدوارأكمل القراءة »
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