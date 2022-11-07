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أهريش و”الطريق المرسوم”
وجهت الممثلة بشرى أهريش رسالة إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” تؤكد فيها على أهمية اختيار الطريق الصحيح. وقالت أهريش “لا تمش أبدا على الطريق المرسوم لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون، دع الشغف يقودك للطريق التي اخترتها أنت وسترى ما يسعدك”. ومن جهة أخرى، حلت أهريش ضيفةأكمل القراءة »
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