الرياضة
الموجه: المسؤولون الحاليون سبب الأزمة
الحكم المتقاعد قال إن هناك معضلة عميقة في تكوين الخلف قال محمد الموجه، حكم متقاعد، إن غياب التحكيم المغربي عن المونديال، باستثناء رضوان جيد في «الفار»، تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن المسؤولين الحاليين وراء الأزمة. وأوضح أن هناك أشخاصا يتحكمون في جهاز التحكيم منذ 20 سنة، ولمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا