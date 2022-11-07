ربورتاج
جماعـة فـاس… “لـي دوا يرعـف”
فوضى في دوراتها وخرجات غريبة لبعض أعضاء الأغلبية والجماعة ما زالت ترسم خارطة طريق العمل كشفت دورات جماعة فاس، العادية والاستثنائية، وجود هوة عميقة بين أطيافها السياسية وحتى بين تلك الماسكة بزمام تدبير شؤونها. وعرت سنة من التسيير، قصوره وغياب التواصل بالسلاسة اللازمة. وأضحى القمع اللفظي عنواناأكمل القراءة »
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