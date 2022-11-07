الصباح السياسي
رفاق بنعبد الله يحاكمون الحصيلة
حموني: الحكامة الحقيقية هي محاربة الفساد والريع وليس وضع أرقام بدون سند واقعي وصف التقدم والاشتراكية حصيلة السنة الأولى من عمل حكومة أخنوش بالهزيلة، منتقدا عجزها عن التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة. وأوضح الحزب المعارض أنه باستثناء التقدم المسجل على المستوى الإداري في تعميم التغطيةأكمل القراءة »
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