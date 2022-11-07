مقالات الرأي
العشاء مع تبون في شيراتون!
اسماعيل الحلوتي بكل الصدق الممكن، لن أفشي سرا إذا ما قلت إن مغاربة كثر من ذوي النيات الحسنة، كانوا يعلقون آمالا عريضة على أن تمهد القمة العربية في دورتها الواحدة والثلاثين بالجزائر يومي فاتح وثاني نونبر 2022، التي تأجلت لما يقرب من ثلاث سنوات بفعل تفشي جائحةأكمل القراءة »
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