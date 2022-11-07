أخبار الصباح
أخبار الصباح
< ربان تعرض ربان طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، تؤمن الخط الجوي باريس الرباط، ليلة الجمعة الماضي، إلى شعاع قوي، أثناء محاولته النزول بأرضية المطار. وعلمت "الصباح" أن الإشعاع كان قويا واستغرق عدة ثوان، وأن الربان أبلغ برج المراقبة. الذي أخذ تبليغ الربان مأخذ جد، إذ تجريأكمل القراءة »
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