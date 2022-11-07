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الصباح السياسي

قرار مجلس الأمن وتفوق الحكم الذاتي

منذ 10 ثواني
Vehicles of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) drive on the Moroccan side of the border crossing point between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 25, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)
المجتمع الدولي اختار طريق الشرعية من خلال حل سياسي واقعي ودائم د. خالد الشرقاوي السموني* صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمقتضى قراره رقم 2654 بتاريخ 27 أكتوبر 2022، على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام آخر، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا وكينيا عن التصويت.أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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