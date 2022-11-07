الصباح السياسي
قرار مجلس الأمن وتفوق الحكم الذاتي
المجتمع الدولي اختار طريق الشرعية من خلال حل سياسي واقعي ودائم د. خالد الشرقاوي السموني* صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمقتضى قراره رقم 2654 بتاريخ 27 أكتوبر 2022، على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام آخر، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا وكينيا عن التصويت.أكمل القراءة »
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