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شركات مفلسة تتاجر في الفواتير

منذ دقيقة واحدة
لقجع يفضحها ويضع خطة لملاحقة المتهربين من الضرائب هدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي يحمل عبء مخلفات المناقشة العامة والتعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية لـ 2023، بإحالة ملفات المتلاعبين والمتاجرين في بيع «فواتير» الضريبة على القضاء. وقرر لقجع، الذي استعانت به فرق من الأغلبية والمعارضة،أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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