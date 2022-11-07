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بارون يورط دركيين ببني ملال
يتحسس دركيون رؤوسهم، بعد أن تمكنت الشرطة القضائية لبني ملال من إيقاف بارون مخدرات شهير بالمنطقة، وخلال معاينة هاتفه المحمول، تم العثور على تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو، صورت للدركيين خلسة خلال زيارتهم له لتسلم أموال مقابل التغاضي عن نشاطه الإجرامي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن النيابة العامة ببنيأكمل القراءة »
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