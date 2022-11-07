الأولى
وهبي: “أنا ماشي فاكتور”
شدد على ضرورة أداء الضرائب وعاب تهميش المحامين له في جلسة الحوار شعر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأنه مظلوم، على غرار أسلافه من الوزراء الذين خاضوا معارك الإصلاح على مختلف الواجهات، ومنهم من ذرف الدموع في لحظات صعبة، وطلب من الله أن “يخرج سربيسهم على خير”،أكمل القراءة »
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