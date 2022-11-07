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بين الجشع والاستثمار

منذ 47 ثانية
لا يمكن تصور مستقبل البلد دون استثمار، بل بعدد كبير من الاستثمارات والأفكار والمبادرات والابتكار في جميع القطاعات دون توقف، لسد الخصاص وتدارك التأخر، ومعالجة آثار سنوات مرت قحطا وعجافا على المغاربة. وقد أعطى جلالة الملك الإشارة في عدد من خطاباته وتوجيهاته الرسمية لإعداد خارطة طريق للعقدينأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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