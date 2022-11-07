حوادث
أبناء مغتصبون… أمهات في الجحيم
حضور غريب لـ”مؤثرين” لتتبع قضية فتاة قاصر متهم أبوها باغتصابها كان الخميس الماضي، يوما استثنائيا بمحكمة الاستئناف بفاس وخارج بنايتها. حضور مهم بداخلها لنساء مجروحات لاستباحة أجساد فلذات أكبادهن، يزداد كثافة خارجها لأخريات صاحبات قنوات وفدن من عدة مدن ليتقوتن بمأساة أسرة فككتها المصالح وهرولة أفرادها وراءأكمل القراءة »
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