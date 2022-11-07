حوادث
أنيس وكيلا عاما باستئنافية الجديدة
نصب محمد أنيس (66 سنة) وكيلا عاما على محكمة الاستئناف بالجديدة، صباح الأربعاء الماضي، في حفل حضره ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة ووجوه عديدة من الجسم القضائي بالمدينة، ونقيب هيأة المحامين بها، وممثلون عن المهن القضائية والقانونية ، وعاملا إقليمي الجديدة وسيدي بنور والممثلونأكمل القراءة »
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