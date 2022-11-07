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الصباح السياسي

امتحـان السنـة الأولـى للحكومـة

منذ دقيقة واحدة
مبادرة تقديم حصيلة ترسي تقليدا دستوريا يكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة أصدرت الحكومة حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها “أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022″، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها. ويعد هذا التوجه إيجابيا في ممارسة العمل الحكومي، بتقديم الحصيلة وإطلاعأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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