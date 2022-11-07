مجتمع
شطط الـ”ديباناج”يستنفر العمال
شرع العمال في استفسار الجماعات التابعة لنفوذ اختصاصهم الترابي عن مآل تنظيم عملية قطر المركبات وإيداعها بالمحاجز بناء على عقد نموذجي خاص بالتدبير المفوض لهذا المرفق الذي رصدت به اختلالات بالجملة، كانت سببا في تنامي شكايات المرتفقين وباقي الأطراف المتدخلة فيه. وبررت مراسلات العمال للرؤساء بخصوص الالتزامأكمل القراءة »
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