الصباح السياسي
واشنطن… محررة قرارات الصحراء
ديلورينتيس: مجلس الأمن قلق إزاء الوضع الكارثي في مخيمات تندوف جددت الولايات المتحدة الأمريكية، بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره حلا “جادا وذا مصداقية وواقعيا” للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقال السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة عقبأكمل القراءة »
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