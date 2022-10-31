الصباح السياسي
رسالة واضحة إلى الجزائر
الروداني قال إن القرار أكد المسؤولية التاريخية للجارة الشرقية في النزاع المفتعل أكد الروداني الشرقاوي،الأستاذ الجامعي والخبير الجيوسياسي، ، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654 المتعلق بالصحراء المغربية يؤكد “المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية” للجزائر في هذا النزاع الإقليمي، لأنه ذكر بـ”سمو المبادرة المغربية للحكمأكمل القراءة »
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