الصباح السياسي
الحكم الذاتي… العد العكسي
مجلس الأمن يؤكد سمو المبادرة المغربية وأهمية العودة إلى طاولة المفاوضات مدد مجلس الأمن ولاية بعثة مينورسو لمدة عام، مؤكدا مرة أخرى، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم تبني القرار رقم 2654بتصويت 13 دولة لصالحه، مقابل امتناع روسيا وكينيا عن التصويت،أكمل القراءة »
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