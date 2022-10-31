حوادث
محاكمة مجرم استثنائي في تاريخ المغرب
قتل 10 أشخاص ضمنهم والداه والمحكمة حولت إعدامه إلى مؤبد لم يكن ذلك اليوم عاديا في تاريخ محكمة الاستئناف بالجديدة، فالأمر يتعلق بمحاكمة استثنائية لمجرم استثنائي، أراق دما كثيرا في صفوف أصول وأقرباء وجيران، وتربع على عرش القتلة ببلادنا بتصفيته 10 أشخاص دفعة واحدة بدوار “القدامرة” بترابأكمل القراءة »
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