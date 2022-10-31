fbpx
الأولى

القرار 2654 يعري “بوليساريو” وعرابيها

منذ دقيقة واحدة
كرس طي صفحة الاستفتاء وكذب مزاعم الحرب واعتبر الجزائر طرفا في النزاع بقلم: الفاضل الرقيبي نزل قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، الصادر الخميس الماضي، كالصاعقة على قيادة الرابوني وعرابيها بثكنة بن عكنون بالجزائر العاصمة، بعدما أتى، في رمشة عين، على أساطيرهم، وفضح مسرحياتهم سيئة الإخراج، التيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى