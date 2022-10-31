الأولى
القرار 2654 يعري “بوليساريو” وعرابيها
كرس طي صفحة الاستفتاء وكذب مزاعم الحرب واعتبر الجزائر طرفا في النزاع بقلم: الفاضل الرقيبي نزل قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، الصادر الخميس الماضي، كالصاعقة على قيادة الرابوني وعرابيها بثكنة بن عكنون بالجزائر العاصمة، بعدما أتى، في رمشة عين، على أساطيرهم، وفضح مسرحياتهم سيئة الإخراج، التيأكمل القراءة »
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