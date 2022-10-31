تحقيق
أكافاي… سهرات “الطاسة والقرطاسة”
مستثمرون لا يؤدون ضرائبهم ومافيا الفساد تنهب الأراضي والأهالي يعانون العطش لم تكن صحراء أكافاي، نواحي مراكش، معروفة قبل 13 سنة، بل حتى الطريق المؤدية إليها لم تصبح معبدة إلا قبل 5 سنوات. لكنها اليوم، واحدة من الوجهات السياحية التي يقبل عليها الأثرياء من كل أنحاء العالم،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا