الصباح السياسي
نظرة تفاؤل للأزمة
الغنبوري قال إن قانون مالية 2023 يأتي في سياق يؤثر سلبا على مستويات النمو والتضخم أجرى الحوار: ياسين قُطيب نبه علي الغنبوري، منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي، إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بني على أساس فرضيات متفائلة جدا في سياق دولي وإقليمي يؤثر سلباأكمل القراءة »
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