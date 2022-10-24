الصباح السياسي
التويزي: موارد ضخمة لتأهيل الصحة
أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في برنامجها الحكومي، وعلى رأسها بناء الدولة الاجتماعية التي من ركائزها تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع المواطنين. وأكد التويزي أن الحكومة ماضية في هذا الاتجاه عبرأكمل القراءة »
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