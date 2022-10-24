الصباح السياسي
بوانو: مؤشرات غير دقيقة
تبنى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (معارضة)، القراءة ذاتها، معتبرا أن المؤشرات التي يقوم عليها مشروع قانون المالية مشوبة بعدم الدقة، ويرى أنه “من غير المنطقي تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة وحصر معدل التضخم عند 2 في المائةأكمل القراءة »
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