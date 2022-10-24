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الصباح السياسي

أولوية السلم الاجتماعي

منذ 9 ثواني
الباحث لزرق أبرز ضرورة إعادة الثقة للعلاقة بين الطبقة السياسية والفئات الشعبية المصابة بـ “الإحباط” تسعى حكومة أخنوش إلى تحقيق السلم الاجتماعي بغاية تحقيق تحول اقتصادي وتأمين الجبهة الداخلية، لهذا يجب أن تتسلح بعقلية الإبداع ، لكن مقياس استعداداها لحل الأزمة يكمن في دقة تشخيص الصعوبات الاقتصاديةأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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