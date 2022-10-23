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الحياني: اختفاء الضريبة على الثروة
مستشار اليسار أكد أن الطبقة الوسطى أصبحت تؤدي ضرائب بمستويات أوربية هاجم عمر الحياني، مستشار تحالف فدرالية اليسار بالرباط، مشروع القانون المالي، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع وضع قانون يتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تضع الحكومة بين يدي برلمان الأعيان، قانوناأكمل القراءة »
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