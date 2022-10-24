الصباح الفني
قصف متبادل بين الباز والبسطاوي
تعرض الممثل أنس الباز للهجوم من طرف زميله الفنان المعتزل هاشم البسطاوي، بسبب مشاركته في أحد الأعمال الفنية التي اعتبرها البسطاوي مخلة بالحياء . و نشر الفنان المعتزل هاشم تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام قائلا : “أخي أنس، اشتغلت معك في مجموعة من الأعمالأكمل القراءة »
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