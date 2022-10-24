الصباح الفني
نادية كوندا و”الماكياج”
تقاسمت الممثلة نادية كوندا مقطع فيديو مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بعد نهاية تصوير أحدث أعمالها الفنية. وأكدت كوندا في تعليق على مقطع الفيديو أنه خلال تصوير العمل ذاته، الذي لم تكشف عن تفاصيله، كانت تصل ما بين الخامسة والسابعة صباحا لبلاطو التصوير وتشعر بسعادة كبيرةأكمل القراءة »
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