الصباح الفني
والدة الدبوز في تجربة تمثيل
تخوض المغربية فاطمة الدبوز، والدة الكوميدي المغربي جمال الدبوز، أولى تجاربها السينمائية إلى جانب ابنها، في فيلم ” اللعبة”، الذي انطلق عرضه في القاعات السينمائية يوم 19 أكتوبر الجاري. وحرص جمال الدبوز على الإشادة بوالدته، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على الانستغرام، قائلا: ” دورها الأولأكمل القراءة »
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