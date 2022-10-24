الصباح الفني
هل سرقت الحديوي تصاميم تشكيلتها؟
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات من حساب عائشة الرايس، مصممة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتهم فيها ليلى الحديوي بسرقة أحد تصاميمها. وفوجئت الرايس،التي تشتهر بأنها من أشد المعجبين بسعد لمجرد، بالحديوي تنشر على صفحتها على “إنستغرام” تصاميم تعود إليها، طرحتها قبل أشهر، قبل أن تنشر بعضأكمل القراءة »
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