الصباح الفني
فكري في “الطوندونس”
استطاعت المغنية ريم فكري، أن تجد مكانا لها في “الطوندونس” المغربي، بفضل أحدث أعمالها الفنية، والتي تحمل عنوان “ألطيف”، صورتها على طريقة فيديو كليب. وأصدرت فكري الأغنية على قناتها الرسمية على “يوتوب”، لتدخل قائمة الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة، إذا تابعها بعد أيام قليلة من طرحها أكثر منأكمل القراءة »
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