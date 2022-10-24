حوادث
فك لغز جثة متفحمة بكلميم
أنهت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، فك لغز الجثة المحروقة التي عثر عليها بمنطقة خلاء، بعد أن تمكنت من إيقاف الجاني وشريكيه في الجريمة الشنعاء، إذ أعاد أول أمس (السبت) تمثيل جريمة القتل، التي راحت ضحيتها خليلته التي تبلغ من العمر 43 سنة، إذ أحيل، أمسأكمل القراءة »
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