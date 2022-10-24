وطنية
“فساد” الصحراء يحارب الدرهم
نيران سياسية تحاصر قطب المعارضة في جهة العيون بوجدور بعد فضحه للريع الانتخابي تقاطرت جموع المتضامنين، أول أمس (السبت)، على بيت القطب الصحراوي حسن الدرهم بالعيون، في وفود تمثل مختلف القبائل والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني ومن كل مدن الجهات الجنوبية الثلاث، معبرين عن دعمهم المطلق واللا مشروطأكمل القراءة »
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