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وطنية

ميراوي: مستوى طلبة أوكرانيا ضعيف

منذ 25 ثانية
لا تزال وزارة التعليم العالي عاجزة عن طي ملف طلبة أوكرانيا، والوصول إلى حلول مقنعة لجميع الأطراف، وبالمقابل لم يعمل وزير التعليم واجب التحفظ، وصدر عنه تصريح مستفز مفاده أن المستوى التعليمي لطلبة أوكرانيا ضعيف، ما وضعه في صراع مباشر مع الأسر، التي اعتبرت أن مهمة الوزيرأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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