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وطنية

شراكة بين البنك الأوربي ومجموعة الشعبي

منذ 6 ثواني
وقعت مجموعة البنك الشعبي المركزي والبنك الأوربي للاستثمار على أول اتفاق ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوربي للمبادلات التجارية والتنافسية، ويتضمن محاور عديدة، من أبرزها تعزيز ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات. وسيساهم هذا الاتفاق، حسب الموقعين عليه، إلى تحسين التنافسية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية بأربعةأكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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