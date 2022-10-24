وطنية
شراكة بين البنك الأوربي ومجموعة الشعبي
وقعت مجموعة البنك الشعبي المركزي والبنك الأوربي للاستثمار على أول اتفاق ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوربي للمبادلات التجارية والتنافسية، ويتضمن محاور عديدة، من أبرزها تعزيز ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات. وسيساهم هذا الاتفاق، حسب الموقعين عليه، إلى تحسين التنافسية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية بأربعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا