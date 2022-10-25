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أسواق

مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬من‭ “‬العقارية‭ ‬للتنمية‭”‬

منذ 5 دقائق
بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬تطلق‭ “‬العقارية‭ ‬للتنمية‭” ‬خمسة‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭ ‬باستثمار‭ ‬يبلغ‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2023‭ / ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العروض‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬ومصحة‭ ‬في‭ “‬دار‭ ‬بوعزة‭”‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬مديرها‭ ‬العام‭ ‬رضا‭ ‬حليفي،‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬صحافية،‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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