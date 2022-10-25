أسواق
مشاريع سكنية من “العقارية للتنمية”
بحلول نهاية السنة الجارية، تطلق “العقارية للتنمية” خمسة مشاريع سكنية جديدة باستثمار يبلغ مليار درهم خلال الفترة 2023 / 2024، كما تعمل على تطوير العروض المتعلقة بالقطاع الصحي، من خلال إنشاء مركز طبي ومصحة في “دار بوعزة”، حسب ما أكده مديرها العام رضا حليفي، في ندوة صحافية،أكمل القراءة »
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