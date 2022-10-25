الرياضة
رسالة رياضية: دماء الديربي
أحداث عديدة في ديربي الوداد والرجاء، أعطت إشارات سلبية حول جوانب من واقع كرة القدم الوطنية، فما هي؟ أولا، تنظيم المباريات الكبرى مازال معضلة، إذ مازلنا عاجزين عن حفظ سلامة المشجع داخل الملعب، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون مراقبة المشجعين بالكاميرات، والتجهيزات اللازمة، وتفتيشهم في الأبواب،أكمل القراءة »
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