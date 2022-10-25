أسواق
”طيران الإمارات” تكافئ مسافريها
استهل “سكاي واردز طيران الإمارات”، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع “طيران الإمارات” و”فلاي دبي”، موسم العطلات بعروض الشتاء، من خلال تقديم عروض خاصة كل شهر لتزويد الأعضاء بمزيد من الطرق لكسب آلاف الأميال مع كل رحلة طيران وإقامة فندقية واستئجار سيارة وتسوق وغير ذلك. ويمكن للأعضاء،أكمل القراءة »
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