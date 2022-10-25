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أسواق

‭”‬طيران‭ ‬الإمارات‭” ‬تكافئ‭ ‬مسافريها

منذ 5 دقائق
استهل‭ “‬سكاي‭ ‬واردز‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭”‬،‭ ‬برنامج‭ ‬مكافأة‭ ‬ولاء‭ ‬المسافرين‭ ‬الدائمين‭ ‬مع‭ “‬طيران‭ ‬الإمارات‭” ‬و‭”‬فلاي‭ ‬دبي‭”‬،‭ ‬موسم‭ ‬العطلات‭ ‬بعروض‭ ‬الشتاء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬خاصة‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬لتزويد‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬لكسب‭ ‬آلاف‭ ‬الأميال‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬رحلة‭ ‬طيران‭ ‬وإقامة‭ ‬فندقية‭ ‬واستئجار‭ ‬سيارة‭ ‬وتسوق‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭.‬ ويمكن‭ ‬للأعضاء،‭أكمل القراءة »

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