ملف عـــــــدالة
النصب على الحالمين بامتلاك “قبور الدنيا”
من بينهم رجال تعليم وأمن ومحامون وقضاة استغل المتهمون ثقتهم العمياء وجد أشخاص من فئات اجتماعية مختلفة، أنفسهم في موقف حرج لا يحسدون عليه بعد سقوطهم ضحايا نصابين غرروا بهم وسلبوهم ما ادخروه من مال مستغلين حاجتهم لامتلاك “قبور دنياهم”، قبل أن يستفيقوا على كابوس الاحتيال عليهمأكمل القراءة »
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